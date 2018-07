Il presidente biancoceleste Lotito suona la carica alla presentazione delle nuove maglie (tra i like sotto la foto postata sull'account Instagram anche quello di Romagnoli, difensore del Milan): "Stiamo facendo una grande Lazio. L'obiettivo è quello di una crescita continua in Italia e in Europa. I rinforzi sinora arrivati rendono la squadra più competitiva per un futuro che dà la certezza dei risultati. Nella scorsa stagione abbiamo meritato sul campo una certa posizione che non c'è stata assegnata: ne abbiamo preso atto. Speriamo che nel prossimo campionato non si ripetano gli stessi errori (arbitrali, ndr)".



Con la cessione di Felipe Anderson serve un trequartista. Si punta sempre più sul brasiliano Luan. Il Gremio parte da una richiesta di 20 milioni di euro, ma l’affare potrebbe anche chiudersi a quota 15, riducendo le tappe di pagamento. Piace pure Paquetá del Flamengo. Più complicata la pista per Gomez dell’Atalanta, che è stato indicato espressamente da Inzaghi. Per il ruolo di vice Immobile l’arrivo di Wesley farà da staffetta alla partenza di Caicedo, però l’operazione ha subito un rallentamento. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita Cataldi potrebbe andare al Frosinone.