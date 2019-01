L'inchiesta Multopoli va avanti, e nell'occhio della bufera finisce anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. Le indagini hanno fatto tremare il dipartimento Risorse economiche del Campidoglio e l’Ufficio contravvenzioni di via Ostiense, con numeri record: 197 indagati per truffa e falso, tra i quali quattro ex dirigenti e funzionari capitolini, compreso il direttore del dipartimento. Indagato e destinatario del provvedimento di sequestro, perché beneficiario del trattamento di favore, c’è anche Claudio Lotito. Come riporta il Messaggero, si tratterebbe di "un clamoroso equivoco", a detta dei legali, che aggiungono: "Le cifre contestate - precisano i legali in una nota - si riferiscono a multe di circa 15 mila divenute 26 mila per effetto delle sanzioni previste dalle cartelle, che riguardano macchine intestate a società di cui il Presidente è socio".



INDAGINE E LOTITO - Il periodo dei fatti contestati va dal 2012 al 2014: la cifra sequestrata a Lotito ammonterebbe a 26mila euro. Il numero uno della Lazio avrebbe fatto risultare come veicoli di scorta auto riconducibili ad alcune sue aziende, che erano state multate. Centinaia di beneficiari, tramite varie escamotage, avrebbero goduto del trattamento di favore: addio multe, dal 2008 al 2014 sarebbero state circa 14mila le posizioni «debitorie» illegalmente cancellate per un totale di circa 16 milioni di euro.