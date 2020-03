In questo momento delicatissimo, La Lazio vuole blindare Inzaghi. In questo momento Lotito si sta spendendo su più fronti, come ricorda il Messaggero, tra cui quello di un'eventuale riduzione di stipendio dei giocatori. Per ora il rinnovo del mister non dovrebbe essere una priorità, ma Lotito già ne sta parlando.



RINNOVO INZAGHI - Per quanto riguarda i rinnovi di Luis Alberto, Luiz Felipe, ma anche Lulic e Parolo, siamo ai dettagli. Ma Lotito punta al bersaglio grosso: vuole il rinnovo di Simone Inzaghi. Il lavoro di Inzaghi ha attirato le attenzioni dei club di mezza Europa, il contratto in scadenza 2021 potrebbe sembrare una garanzia ma Lotito sa che nel calcio è sempre meglio guardarsi in faccia. Per questo vorrebbe prolungare l'intesa, e strapparlo al mercato delle panchine, preoccupato dalle avances delle big.