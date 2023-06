Il presidente della Lazio e attuale senatore, Claudio Lotito, è intervenuto durante il TG5 di oggi e ha ricordato Silvio Berlusconi:



"Una persona empatica, che ti coinvolgeva emotivamente e riusciva a entrare nel cuore delle persone. Aveva un tatto e una sensibilità spropositata. Quando era presidente del consiglio sono andato a trovarlo qualche volta e lui era comunque lì che ti aspettava per riceverti, ti accompagnava per salutarti e ti aiutava a mettere il cappotto, una persona d’altri tempi. Difficilmente arrivavi a degli screzi con lui, anzi cercava sempre di trovare delle giustificazioni per ottemperare agli errori commessi. Aveva un rapporto speciale con sua madre. Una cosa che mi commosse fu quando a Milano fece quel messaggio dove disse che la madre gli consigliò di entrare in politica. Quando passò sotto la casa dove abitava con i fratelli la definì la casa della felicità. Lui aveva un coinvolgimento affettivo reale con le persone e cercava di aiutare tutti. Era sempre disponibile a tendere una mano, fin troppo talvolta. Io penso che una persona come lui sia unica e irripetibile e che lascerà un vuoto profondo".