Lotito voleva chiedere la ripetizione di Lazio-Milan: pronte le cause e il dossier arbitrale

"La Lazio si farà valere nelle sedi preposte. Certi episodi si ripetono da diverso tempo. Vedremo di farci valere con altre istituzioni", aveva detto Claudio Lotito nel rovente post partita di Lazio-Milan. Ora alle parole pare proprio che il presidente biancoceleste si sia convinto a far seguire i fatti.



LE VIE LEGALI - Secondo il Corriere dello Sport, il patron laziale è pronto a rivolgersi alle sedi preposte e non. Coni, Figc, Ministero dello Sport, Governo, interrogazioni parlamentari, finanche la magistratura. C’è solo l’ostacolo clausola compromissoria a mettersi di traverso ma Lotito potrebbe "aggirarla" presentando una denuncia contro ignoti. In che termini e contro chi si muoverà Lotito non è ancora chiaro ma la mossa è allo studio, dopo un lungo confronto con l’avvocato Gentile, dove Lotito ha anche provato a capire (e ha dovuto desistere) se ci fossero le condizioni per chiedere la ripetizione della partita per errore tecnico, legato al mancato rigore su Castellanos, scrive il quotidiano.



IL DOSSIER - La denuncia fatta in tv da Lotito è stata valutata anche dalla Procura federale che però, al momento, non ha aperto procedimenti. La Lazio inoltre starebbe preparando una sorta di dossier con tutti gli errori arbitrali subiti secondo il club in quest'annata.