Assegnato lo Scudetto con il Napoli che torna campione d’Italia, nelle restanti cinque giornate saranno la lotta per l’Europa e la sfida salvezza i grandi temi della Serie A. In particolare la zona Champions potrebbe essere rivoluzionata nel prossimo turno con Milan-Lazio, Roma-Inter e Atalanta-Juventus, tre gare che mettono a confronto le squadre dalla seconda alla settima posizione. Si comincia sabato a San Siro (alle 15:00) con il Milan che contro la Lazio dovrà anche fare i conti con le energie da preservare in vista della semifinale di Champions League contro l’Inter: il derby europeo è troppo importante, ma sulla lavagna scommesse di Betaland i rossoneri dopo due pareggi di fila sono favoriti contro la formazione di Sarri a quota 2,04. Il pareggio potrebbe saziare entrambe le formazioni ed è a 3,40, ma con il segno 2 a 3,90 Immobile e compagni farebbero un bel passo in avanti per blindare la seconda posizione. In Roma-Inter (sabato alle 18:00) entrambe le squadre dovranno pensare agli impegni delle coppe della prossima settimana e per Mourinho c’è l’aggravante dei tanti infortuni. Senza molti titolari i giallorossi devono affrontare una squadra che sta benissimo: tre vittorie di fila in campionato, compreso il recente 6-0 ai danni del Verona, oltre al successo in Coppa Italia contro la Juventus e viste le premesse non sorprende che Inzaghi sia favorito a 2,50, mentre il segno 1 per Pellegrini e compagni vale 3,10 Il nerazzurro va di moda e, proprio come l’Inter, anche l’Atalanta cerca la quarta vittoria di fila in campionato, ma per confermarsi dovrà superare la Juventus. Al momento le due squadre sono divise da cinque punti, ma domenica a Bergamo quella di Gasperini parte favorita a quota 2,38, per un vantaggio importante almeno nei pronostici visto che il segno 2 vale 3,00 volte la posta. A 3,35 la X che dividerebbe la posta. Se non mancheranno emozioni nelle zone alte della classifica, anche per la lotta salvezza potrebbero esserci dei verdetti importanti. Cremonese-Spezia in particolare vede i grigiorossi favoriti a 2,38 e in caso di successo la squadra di Ballardini potrebbe portarsi a -3 dai liguri. Con il pareggio a 3,45 le distanze resterebbero invariate, a quota 3,05 i tre punti vitali per lo Spezia. E non mancheranno emozioni e sofferenza in Lecce-Verona, con i salentini (31 punti) che possono allontanarsi dalla zona retrocessione e i veneti (27 punti) che hanno la chance di uscirne fuori. Le quote Betaland sono ben promettenti per il Lecce che è favorito anche se a 2,24, ma il Verona a 3,55 può tornare a vivere una situazione più tranquilla in classifica. Condizione ben diversa per la Sampdoria che rischia la sentenza definitiva. La Dacia Arena è stata il teatro della festa del Napoli e lunedì potrebbe andare in scena la tragedia sportiva dei blucerchiati: i liguri rischiano la matematica certezza della retrocessione e devono vincere in casa dell’Udinese per un segno 2 che si gioca a 6,00 volte la posta.