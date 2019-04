33: Atalanta; 34: FROSINONE; 35: Cagliari; 36: SPAL; 37: Inter; 38: BOLOGNA

34: Juventus; 35: UDINESE; 36: Chievo; 37: NAPOLI; 38: Empoli

34: TORINO; 35: Bologna; 36: FIORENTINA; 37: Frosinone; 38: SPAL

34: Cagliari; 35: GENOA; 36: Juventus; 37: SASSUOLO; 38: Parma

33: NAPOLI; 34: Udinese; 35: LAZIO; 36: Genoa; 37: JUVENTUS; 38: Sassuolo

34: Milan; 35: JUVENTUS; 36: Sassuolo; 37: EMPOLI; 38: Lazio

34: SAMPDORIA; 35: Atalanta; 36: CAGLIARI; 37: Bologna; 38: TORINO

Tutto in gioco, fino all’ultima partita.. Una, al momento, la certezza: la, da ieri aritmeticamente campione, è la prima formazione a tagliare il traguardo europeo. Il, secondo a +12 sul quinto posto (e con una gara da recuperare), è di fatto la seconda squadra qualificata. Dallterza con 61 punti, alla Sampdoria, nona con 48, è tutto aperto, e il sabato pre pasquale ha ulteriormente mescolato le carte.Il pareggio traha lasciato immutato il distacco di 6 lunghezze tra i nerazzurri, terzi, e i capitolini, quinti. Il punto conquistato dala Parma ha permesso ai meneghini di restare in solitaria al quarto posto, con un punto sulla Roma e tre su, con una gara da recuperare domani a Napoli, e, corsaro a Genova dopo il deludente pari casalingo con il Cagliari. E propriosarà scontro diretto chiave della prossima giornata. Ennesimo passo falso, invece, per la, sconfitta all’Olimpico dal Chievo già retrocesso. I biancocelesti non approfittano del pareggio del Milan e sono ora a 4 punti dal quarto posto. Ancora aritmeticamente in gioco la, crollata ieri a Bologna e distante così ben 8 punti dai rossoneri. Per i doriani più facile sognare un approdo in Europa League.Tanti incroci, svolte possibili e auspicate, faccia a faccia decisivi. Si parte domani con Napoli-Atalanta, poi ancora Gasperini contro la Lazio di Inzaghi (alla 35esima), Torino-Milan, sempre i granata opposti ai biancocelesti (alla 38esima). Senza dimenticare la Juventus, arbitro de destino di Inter (alla 34esima) e Roma (alla 36esima): Ecco nel dettaglio il calendario di tutte le squadre impegnate nella corsa Champions (in maiuscolo le partite in trasferta).- 34: Lazio; 35: PARMA; 36: Empoli; 37: CHIEVO; 38: Juventus