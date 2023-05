Termina in anticipo la stagione di Hirving Lozano, infortunatosi nel match di domenica scorsa contro la Fiorentina. L'attaccante del Napoli ha parlato ai microfoni di TUDN, tv messicana. Ecco le sue parole riguardo il futuro, ricordando che il suo contratto scadrà a giugno 2024:



"L'arrivo di Gattuso mi ha messo in difficoltà. Con lui non giocavo, non mi teneva in considerazione. Ero disperato, tante volte ho pianto. Però ho lavorato duro continuando a tenere in mente i miei obiettivi e l'anno successivo è stato diverso. Voglio restare a Napoli a lungo, qui ho fatto la storia, però ci sono cose che non si possono controllare e non sono nelle mie mani. Spero si possa risolvere tutto per essere ancora qui".