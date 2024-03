Lozano critica il Napoli: 'Questa stagione è il risultato di tante scelte sbagliate'

La difficile stagione del Napoli è figlia di scelte sbagliate della società dopo lo scudetto. Ne è sicuro Hirving Lozano, ex attaccante degli azzurri.



Il messicano in estate ha lasciato Napoli dopo quattro anni per tornare al PSV Eindhoven, club dal quale il Napoli lo aveva acquistato nel 2019 per oltre 40 milioni di euro.



SCELTE SBAGLIATE - Chucky, questo il suo soprannome, ha parlato a Mola Tv dopo la partita con il Feyenoord in Eredivisie e ha detto la sua su cosa non ha funzionato dalla vittoria dello scudetto ad oggi: "Sono state adottate tante scelte non giuste ed il risultato è figlio di ciò che è di ciò che è stato fatto ad inizio stagione".



STIPENDI E NON SOLO - Ma quali sono state le scelte sbagliate da parte del club di Aurelio De Laurentiis? Lozano entra maggiormente nel dettaglio: "Volevano abbassare gli stipendi ed altro e questo non era positivo. Un problema, per questo la squadra sta così".



CHAMPIONS POSSIBILE - Bissare lo scudetto non è più possibile per il Napoli, ma la qualificazione alla prossima Champions League è ancora realizzabile, specie dopo il successo sulla Juventus nella 27esima giornata. Lozano spiega: "Ho visto i risultati delle ultime partite: ci sono calciatori importanti, se mettono a posto le cose e migliorano arriveranno sicuramente tra le prime quattro".



VECCHI COMPAGNI - Lozano sente ancora qualcuno al Napoli? Un giorno sì e un giorno no sento alcuni amici che lavorano lì, nonché ex compagni come Simeone, Olivera e Rrahmani", spiega Chucky.



LOZANO AL NAPOLI - Lozano ha indossato la maglia del Napoli per quattro anni, dal 2019 al 2023, collezionando 155 presenze complessive e realizzando 30 gol. Due i trofei in bacheca con gli azzurri: lo scudetto 2022/23 e la Coppa Italia 2019/20.