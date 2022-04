La stagione di Hirving Lozano non è stata affatto semplice. Il messicano si è aggregato in ritardo al gruppo squadra del Napoli, visto il bruttissimo infortunio al volto avuto in estate. Inoltre ha riportato anche la lussazione della spalla che lo ha tenuto fuori dal campo per un mese. Nelle gerarchie, tra l'altro, è alle spalle di Politano che gli è stato preferito quasi sempre dal primo minuto.



Lozano potrebbe dire addio al termine di questo campionato. Il messicano sembra essere a caccia di nuove esperienze. Il Napoli ha già pronto il suo sostituto: si tratta del georgiano classe 2001 Khvicha Kvaratskhelia. Lo racconta oggi la Gazzetta dello Sport.