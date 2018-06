Lucas Hernandez ha parlato ai canali ufficiali dell'Atletico Madrid dopo il rinnovo fino al 2014 con i colchoneros, spiegando: "L'Atletico Madrid è il club della mia vita, quello che mi ha dato tutto e sono molto felice per il rinnovo perchè era ciò che desideravo. Hanno sempre avuto fiducia in me, da quando sono arrivato nelle giovanili hanno scommesso su di me e ne sono molto grato. Per me è un onore essere cresciuto qui, essere arrivato in prima squadra e che il club investa in questa maniera per me. Non posso fare altro che ringraziare per la fiducia e ripagarla dando tutto in campo".