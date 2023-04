Il calcio e il gossip tornano a intrecciare le loro strade e lo fanno grazie agli stessi protagonisti che svelano una relazione clandestina. È diventata subito virale infatti una storia Instagram di Amelia de la Osa Lorente, moglie del calciatore del Bayern Monaco, Lucas Hernández, fratello del milanista Theo. Nella storia, una chiara accusa di infedeltà, la ragazza cita anche l’influencer, modella e showgirl italiana Cristina Buccino.



“Ora puoi smettere di ‘giocare sue due lati’, Lucas Hernández. Te lo regalo, Cristina Buccino. Non dimenticare che hai due figli che non vieni a trovare”, questo quanto scritto dalla spagnola all’indirizzo del marito. E proprio Lucas domenica si trovava a Milano dove, insieme al compagno di squadra Pavard, aveva assistito a Milan-Lecce. Amelia e Lucas si sono sposati il 2 giugno 2017 a Las Vegas, pochi mesi dopo essere stati condannati a un ordine restrittivo in seguito a una rissa da cui era scaturita l'accusa di violenza domestica per entrambi. Condannati ai servizi sociali, ai due era stato impedito di avvicinarsi o comunicare per sei mesi. L’altra protagonista di questo pepato triangolo è invece Cristina Buccino, che, secondo i ben informati, ha avuto relazioni con Cristiano Ronaldo, Andrea Iannone e Daniele Scardina.



