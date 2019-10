Il difensore francese Lucas Hernandez, intervistato da France Football, spiega la decisione di lasciare l'Atletico Madrid per accasarsi al Bayern Monaco: "Ho messo tutto sul tavolo, ho riflettuto e parlato con la mia famiglia. Alla fine, era un buon momento per cambiare vita, città, cultura, Paese, andare a vedere altre cose. Il Bayern corrisponde al mio profilo, alla mia mentalità, alle mie ambizioni. I dirigenti e i giocatori mi hanno detto che mi sarei integrato come in una famiglia. Sono in uno dei migliori club al mondo. Ho voluto mettermi un po' di pressione, andando in una nuova squadra dove lingua e cultura sono diversi, mettermi in pericolo, non restare nella mia zona comfort a Madrid".