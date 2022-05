Il centrocampista in uscita dalla Lazio ed ex Liverpool Lucas Leiva ha parlato a Sky in vista della finale di Champions League di stasera:



"È la partita più importante, ma ho fiducia nel Liverpool che sta facendo una grande stagione. Spero che stasera finisca nel migliore dei modi. Il Liverpool ha giocato tre finali in cinque anni e nella sua storia ha perso poche finali. I dettagli fanno la differenza, speriamo che il Liverpool faccia meno errori e chi farà meno errori vincerà. Il centrocampo di entrambe è fatto di giocatori fortissimi. Casemiro e Fabinho sono i migliori al mondo in quel ruolo, poi c'è Modric, Thiago... ci sono un sacco di campioni, speriamo in una grande partita e che vinca il Liverpool".