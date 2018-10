Lucas Paquetá al Milan, affare praticamente fatto. Il talento brasiliano classe ‘97 del Flamengo, trequartista capace di giocare anche da mezz’ala, arriverá dal prossimo gennaio in rossonero grazie a un vero e proprio blitz di Leonardo. Grazie agli ottimi rapporti col Flamengo,



Leonardo ha concluso l’operazione nelle ultime 2 settimane per 35 milioni di euro con bonus, questa la cifra definitiva con sconto sui 50 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Paquetá firmerà col Milan per cinque anni e completerà presto anche le visite mediche come raccontava Globo in Brasile.



Tra i migliori giovani dell’intero Sudamerica, Paquetá era richiestissimo: il PSG era arrivato ad offrire poco meno di 30 milioni grazie ai buoni rapporti con il suo agente ma non ha concluso l’affare, mentre il Manchester City per volontà di Guardiola era arrivato a proporre 25 milioni più bonus senza poi rilanciare. Il Milan ne ha approfittato, ha trovato l’accordo con Paquetá e il suo agente sbarcato in Italia 10 giorni fa, poi definito i dettagli col Flamengo. Da gennaio, Lucas Paquetá sarà del Diavolo: il colpo brasiliano ‘alla Leonardo’ è già prenotato.