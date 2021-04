Il Milan è già in missione alla ricerca di un nuovo esterno alto da schierare sulla fascia destra per la prossima stagione. Frederic Massara e Paolo Maldini hanno le idee piuttosto chiare su quello che deve essere il profilo del giocatore, sia dal punto di vista economico che tecnico.E che abbia delle caratteristiche tecniche ben precise: abilità nell'uno contro uno, dinamismo e grande capacità di sacrificio dal punto di vista tattico.L'esterno spagnolo, 30 anni a luglio, è nel pieno della maturità calcistica e la sua situazione contrattuale, in scadenza con il Real Madrid al termine della stagione, lo pone nell'elenco dei nomi più interessanti nel ruolo. Ala nel tridente, esterno a tutta fascia, laterale basso, il nativo di Curtis è un interprete a tutto tondo per la corsia destra e non a caso è entrato nei radar del Milan.Il Milan ha memorizzato quelli che sono i desideri del classe 1991 e potrebbe spingersi a un'offerta di 4 milioni di euro che è il tetto salariale condiviso con la proprietà.Rinnovo in bilico e addio al Real possibile, il Milan è a caccia di un nuovo esterno, valuta Federico Bernardeschi e osserva per capire se Lucas Vazquez possa diventare un'occasione non solo tecnica ma anche economica.