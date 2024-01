L'Udinese lavora al sostituto di Nehuen Perez: contatti per Valentini del Boca Juniors

Per il trasferimento dial Napoli dovrebbe essere solo questione di giorni. Le parti hanno trovato l'accordo su una base di 16 milioni di parte fissa più 2 di bonus, ma le visite mediche sono slittate alla prossima settimana su richiesta dell'Udinese che vuole avere il difensore argentino a disposizione per la partita di oggi contro l'Atalanta. Sarà l'ultima in bianconero, poi firmerà con il Napoli che ha già pronto un contratto di quattro anni con opzione per il quinto con ingaggio di 1,6 milioni di euro.- Un ulteriore segnale del fatto che entrambe le parti si aspettano la firma nei prossimi giorni arriva dalla ricerca di un altro difensore da parte dell'Udinese. I bianconeri sono a caccia del sostituto di Perez e e stanno valutando diversi profili: una delle idee era quella di portare a Udine Ryan Porteous dal Watford e piace Ostigard che si sta guardando intorno per trovare una nuova squadra, ma. Contatti già avviati con l'entourage del giocatore per capire modalità e costi dell'operazione.- Valentini, il presidente Riquelme non vuole scendere sotto questa cifra. L'Udinese sta per incassare i 16 milioni dalla cessione di Perez e sta valutando se reinvestirne una parte su Valentini.- Il giocatore piace molto ache la Roma prese proprio dal Boca nell'estate del 2000. Al momento però il club granata sta lavorando su qualche cessione per poi provare a mettere dentro nuovi acquisti. Valentini era stato proposto anche a Tiago Pinto ma non c'erano i presupposti per iniziare una trattativa con la Roma, la pista Lazio si è raffreddata perché i biancocelesti lo vorrebbero solo in prestito con diritto di riscatto; nelle scorse settimane c'è stato anche qualche contatto con il Milan, ma i colloqui preliminari non sono stati più approfonditi.