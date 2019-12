Il Ludogorets non ha intenzione di investire molto sul mercato di riparazione, nonostante il cambio di allenatore e il sorteggio che metterà i bulgari di fronte all’Inter in Europa League. Secondo i media bulgari la società ha infatti deciso di spendere circa un milione di euro, a fronte dei quattro investiti in estate, per regalare al neo tecnico Vrba giocatori giovani e di prospettiva. Prima di muoversi però il club bulgaro attenderà le valutazioni del neo allenatore che nel ritiro in Turchia avrà modo di valutare a fondo la rosa e capire in che ruoli serviranno rinforzi per continuare a dominare in patria e far bella figura in Europa.