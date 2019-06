Ludovica Pagani è lanciatissima! Laureata in management aziendale alla Statale di Milano, influencer, dj e personaggio televisivo, la 24enne bergamasca è arrivata a quota 2 milioni di followers su Instagram. Intervista dalla Gazzetta dello Sport, Ludovica parla dei messaggi che le arrivano dai calciatori: "È successo. Mi hanno scritto robe come ‘Ciao come stai, sei bellissima’. Ma io sono fidanzata e non ho mai risposto"; della 'rivalità' con Diletta Leotta: "Non sono la rivale. Io la stimo molto, il paragone mi lusinga. Mi piace come conduce e anche la sua parlata. Ma non sono ai suoi livelli devo farne di strada"; e dei progetti per il futuro: "Ne ho tanti, voglio sviluppare nuovi format per youtube". Lanciatissima, inarrestabile, e GUARDATE CHE FOTO NELLA GALLERY!