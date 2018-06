Diego Lugano, ex difensore dell'Uruguay, parla a Sky Sport di Neymar e del Brasile: "Le simulazioni, i saltelli... non va bene fare così in un Mondiale. I modi di Neymar non piacciono tanto, ha un linguaggio del corpo che non è ben visto dai calciatori: questo è un fatto. Per questo i difensori entrano duro su di lui e qualcuno gli fa male. Messi, Cristiano, Suarez o Aguero sono forti, ma hanno rispetto. Ogni volta che subisce tre falli, in Brasile parlano di caccia all'uomo. Che smettano di rompere con questa storia, perché Neymar viene marcato così dappertutto, in Sudamerica e in Europa".