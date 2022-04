Allarme coronavirus in casa Luis Alberto? Non c'è alcuna comunicazione ufficiale a riguardo, ma la preoccupazione per il centrocampista della Lazio si è comunque iniziata a spargere ieri sera. La moglie ha postato sul profilo Instagram una foto dei due figli e la scritta: "Siamo stati invasi dal virus". Inevitabilmente il pensiero è andato subito al Covid-19, che costringerebbe il centrocampista spagnolo a saltare la trasferta di Genova domenica prossima. Nel caso, sarebbe pronto Basic per sostituirlo contro il Genoa.