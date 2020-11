Luis Alberto fa marcia indietro. Il giorno dopo il clamoroso sfogo nei confronti della Lazio e del suo presidente Claudio Lotito, che aveva presentato poche ore prima il nuovo aereo del club, il fantasista spagnolo ha utilizzato nuovamente la sua pagina Instagram per porgere le proprie scuse. "Ci ho sempre messo la faccia, lo faccio anche ora. Quanto ho detto ieri non era il momento di farlo, ho sempre detto quello che penso: so che i soldi non sono tutto, è un momento difficile per tutti. Ho otto fratelli, so la difficoltà. Non vedo l’ora che tutto questo finisca, che non ci sia più, voglio tornare a divertirmi e giocare a calcio".



Il giocatore laziale ha poi aggiunto: "Quando dico una cosa, la dico anche per gli altri: io voglio che la Lazio lavori per il bene di tutti. Perché c’è un mondo dietro di noi, l’ho sempre detto. Sono il primo a spiegare che ho fatto una sciocchezza, alla Lazio ho sempre dato il massimo, giocando anche da infortunato. Ho dato tutto per questa squadra: mi è arrivato qualche messaggio di essere più laziale. Chiedo scusa alla gente che si è sentita offesa: non era la mia intenzione, parlare di soldi e non soldi. Come squadra, abbiamo anche lasciato un mese di stipendio, perché capiamo le difficoltà. Finché sono qui, lavorerò al 100%".