Luis Alberto si becca le copertine dopo la doppietta firmata contro il Parma: il centrocampista della Lazio sta tornando alla sua forma migliore, conquistando l'ammirazione di tifosi e addetti ai lavori. Dopo un inizio di stagione così così, Inzaghi lo ha arretrato in mediana, permettendogli di migliorare il suo gioco e lasciandogli maggiore libertà.



LUIS ALBERTO DA PLAYSTATION - Il suo gol di domenica, in particolare, è stato considerato quasi da Playstation, e sembra pensarla così anche FIFA 19: la celebre simulazione calcistica ha deciso di premiarlo inserendolo nel “Team of the week”, con un punteggio totale di 84. Un ulteriore riconoscimento, meritato, per il centrocampista della Lazio.