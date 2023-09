ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport:Roma sarà per sempre la mia seconda casa, ne ho una di proprietà anche per questo motivo. I miei figli vogliono restare qui, sono romani. In estate hanno trascorso un mese in Spagna, non vedevano l'ora di rientrare a Roma. Dicono che questo è il loro posto. Mia moglie è felice, ed è la cosa più importante.Parlai con Inzaghi prima di partire per Auronzo: "Mister, voglio andare in Spagna e ricominciare un’altra volta nel mio Paese". Lui dopo cinque minuti rispose: "No, no, ti faccio diventare play".Però è vero che nei sette anni passati insieme eravamo noi a doverci prendere delle responsabilità, mentre adesso, con tanti nuovi, devo fare per due. È un ruolo che mi sono preso io, da solo, perché penso che così debba essere., soprattutto quando le cose non vanno bene, quando la squadra non ha i punti che dovrebbe avere. L'importante, in situazioni come questa, è restare liberi di testa e sicuramente tutto arriva.Ha fatto tante cose belle. Non so cosa dicano o pensino di me, fuori di qui. Non ho questa preoccupazione. Sono anni che sento voci, tante voci e di ogni genere. Buone, cattive. Non mi sfiorano né le une, né le altre. Io sono così,Vado sempre avanti per la mia strada, seguo le mie sensazioni. Se ti piace quello che dico e faccio, bene. Se non ti piace il problema è soltanto tuo., quelle sensazioni. A volte mia moglie mi dice: devi fermarti, non andare oltre. Io sono così, se voglio fare una cosa la faccio, non mi curo degli effetti.- "Tutti dicevano un sacco di cose: vuole andar via, vuole ile tornare in Spagna, ma. Ho spiegato che avevo qualcosa in mano e che se era anche nel loro interesse sarei partito volentieri. Ilè un discorso diverso, non è attuale, è la squadra del mio paese, sono le mie radici".La squadra stava giocando senza di me e, giustamente, io volevo il campo.Anche per prendermi un po' di responsabilità, andar via mi avrebbe aiutato, avrebbe aiutato me e il Cadice. Io e Sarri siamo molto simili, proprio per questo abbiamo vissuto momenti un po' così. La mia testa andava da una parte, la sua da un'altra. Un allenatore deve pensare al bene del gruppo e non tutti gli allenatori, in certi momenti, sanno gestire alcuni giocatori. Ne abbiamo parlato, tranquillamente. L'anno scorso si è presentato dopo dieci giorni, senza aver visto nessuno, per la preparazione di novembre e dicembre, con il campionato fermo per il Mondiale. Io volevo il Cadice, ritrovare la migliore condizione fisica, giocare. Lui avrà notato qualcosa di diverso in me eSi deve imparare un po' da tutti. Anche quando stavo male con lui, parlando di calcio con gli amici spiegavo di averlo aiutato a capire qualcosa. Ma è soprattutto lui che- "Il calcio è cambiato. Non è un calcio che mi piace tanto, però è cosìPiù dell’atletica conta la testa, no? Sono obbligato a giocare con la testa perché, come ti ho detto, se guardie se un giorno farò l'allenatore proverò a ritrovare il calcio che più mi piace. Ma io penso chVedo belle cose anche nella la nazionale spagnola, e da tanti anni. Quanto è importante il calciatore e quanto l'allenatore? Ci sono giocatori che conoscono l'esatta differenza tra le indicazioni dell’allenatore e quello che devono fare, e si comportano di conseguenza. Bisogna rispettare il lavoro del tecnico, ma se non si ha la libertà, che a volte un po' si perde, sono guai. Ti dicono "perché fai questo?". "Se il mister ti chiede di buttarti da 5 metri devi farlo". Le scelte in campo le compie chi gioca, l'allenatore aiuta con l’organizzazione. Due anni fa- "Gli allenatori seguono le loro idee, i loro princìpi.Fabian Ruiz è molto tecnico, sì. Io parto un po' di più con la palla, ma credo che lui calci da fuori area meglio di me. Siamo un po' diversi, però, sì, alla fine siamo giocatori con la palla".Adesso mi metto pressione da solo. Voglio vincere qualcosa, non so cosa, ma voglio vincere di più. Non mi piace uscire dal campo senza poter dire "non mi posso rimproverare nulla, ho dato tutto".