L'Atletico Madrid vuole Luis Enrique come nuovo allenatore per la prossima stagione. Lo spagnolo avrebbe accolto volentieri l’dea di allenare i Colchoneros e, secondo El Chiringuito de Jugones, avrebbe chiesto alla direzione sportiva un primo innesto per poter iniziare a costruire la squadra a modo suo. Il nome è Ferran Torres.