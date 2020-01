L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha concesso un'intervista alla trasmissione "Tiki-Taka", che andrà in onda stasera e di cui Mediaset ha concesso un'anticipazione: "Avevo questa ambizione di giocare qui, però all'Inter. Con la Juve è una bella sfida, vediamo alla fine chi vince. La cosa importante per me è lavorare ogni giorno".