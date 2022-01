Oggi è il giorno del faccia a faccia in casa Chelsea tra Tuchel e Lukaku. A Londra è dato in arrivo anche l'agente del centravanti belga, Pastorello: l'ipotesi di un addio a gennaio è difficilissima se non impossibile, più fattibile in estate. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Tottenham di Conte (in caso di cessione di Kane al Manchester City) rappresenta un'ipotesi che toglierebbe una concorrente alla Juventus su Vlahovic della Fiorentina. Invece il ritorno a Milano di Big Rom per adesso non è all'ordine del giorno in casa Inter.