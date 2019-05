L'Inter di Antonio Conte sta per nascere. E una grande rivoluzione verrà apportata soprattutto al reparto offensivo. Se Dzeko è davvero a un passo, con il giocatore che ha già detto sì, più difficile la strada che porta a Romelu Lukaku, viste le alte richieste del Manchester United. Ma Conte vuole l'ex Chelsea, già desiderato sia in Blues che ai tempi della Juventus, per il suo attacco. E il club nerazzurro insisterà.



BLITZ MILANESE - Come scrive la Gazzetta dello Sport, se non è facile trovare l'accordo economico con i Red Devils, che vogliono 70 milioni solo cash, quello col belga è già stato trovato, con il giocatore che qualche settimana fa è stato protagonista di un blitz a Milano. L'ex Everton, autore di 15 gol in questa stagione, ha incontrato i dirigenti nerazzurri, ed è pronto a ridursi l'ingaggio pur di vestire la maglia dell'Inter. Il giocatore ha dato l'ok, ora bisognerà trovare l'accordo con lo United. Ma l'Inter non ha fretta.