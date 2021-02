E allora capita anche che qualche problema te lo crei proprio chi abitualmente è solito risolverli. Poi un pizzico di sfortuna può metterci del suo peggiorando le cose, proponendo il fenomeno della contemporaneità, visto che al momento attuale sono addirittura due. Un belga e un argentino che in campo hanno sempre parlato la stessa lingua, cercandosi e trovandosi.Nelle ultime sei partite di campionato le prestazioni di entrambi hanno subito un calo, almeno sotto porta, dove un centravanti si sente solitamente a proprio agio.e ciò ha portato in dote all’Inter 2 vittorie (Juventus e Fiorentina), 2 pareggi (Roma e Udinese) e 1 sconfitta (contro la Samp), 8 punti su 15 a disposizione., uno che da anni non va d’accordo con i gol. Le prossime due sfide di campionato rappresentano validi banchi di prova per testare eventuali progressi, mentali e fisici.