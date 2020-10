Intervistato da RTBF in Belgio, l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, ha parlato dei suoi record di gol e della voglia di vincere.



RECORD - "Ho iniziato a giocare molto giovane e tutti dicono che 'Romelu ama battere i record'... Dicono così perché ho iniziato presto e sono stato molto costante, ma non mi alzo la mattina e digito su Google: "Quale record posso battere?""



VINCERE - "La nostra motivazione è provare a vincere. Ora o mai più. La Nations League? Sarebbe bello. Tutti lo vedono come qualcosa di negativo, ma c'è ancora un certo prestigio. Forse potrebbe aiutarci in vista dell'Europeo".