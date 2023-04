Niente Juve per Romelu Lukaku. La Corte sportiva d’Appello ha infatti respinto il ricorso dell’Inter sulla squalifica, dopo l'espulsione dell'attaccante contro la Juve, nell’andata della semifinale di Coppa Italia.



LE MOTIVAZIONI - Reclamo presentato perché la seconda ammonizione del belga sarebbe arrivata in modo errato, a causa di un’esultanza che aveva già mostrato in una gara con la nazionale, senza conseguenze disciplinari e che arrivava in risposta agli insulti razzisti piovuti dagli spalti dell’Allianz Stadium. Ma il cartellino rosso non può non portare ad almeno un turno di stop.