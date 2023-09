Intervenuto direttamente ai canali della Serie A, Romelu Lukaku ha parlato del suo arrivo alla Roma, del rapporto con Mourinho e delle aspettative che ha riposto nella sua stagione in giallorosso: "Ho fiducia in questa squadra. Dobbiamo lavorare insieme per fare bene, dobbiamo essere umili, testa bassa e pedalare e migliorare ogni giorno per cercare di fare buoni risultati. È la mia maniera di fare le cose, spero di aiutare la squadra a realizzare il massimo. Quando siamo stati vicini all'accordo dei due club, tanta gente intorno a me ha cominciato a dirmi che le persone mi aspettavano. Io ero veramente concentrato per prepararmi bene per arrivare in forma. E quando sono arrivato ho veramente voluto vivere il momento, mi sono emozionato, mi ha dato grossi stimoli per dare tutto a questa squadra. È bastata solo una chiamata, mi hanno chiamato i proprietari qualche giorno prima dell'accordo, abbiamo parlato circa mezz'ora dell'ambizione di questa società e poi da lì tutto è andato tutto molto velocemente. Adesso iniziano le cose serie".



SU MOURINHO - "Da quando avevo 11 anni volevo lavorare con lui. Posso dire che per la terza volta potrò lavorare con lui. Mi conosce bene come uomo, conosce la mia famiglia, e io conosco lui. Insieme possiamo fare belle cose. Abbiamo una bella squadra, dobbiamo lavorare e vedere di migliorare partita dopo partita".