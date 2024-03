Lukaku, stop in Nazionale: le condizioni. Anche Bove lascia il ritiro

Romelu Lukaku ha accusato un un leggero sovraccarico all'inguine e dunque non sarà a disposizione per la gara tra Belgio e Repubblica d'Irlanda, come riportato dai canali social ufficiali della nazionale belga. L'attaccante giallorosso ha lasciato il campo di allenamento, ma venerdì viaggerà comunque con la squadra per i due impegni visto che il problema non sembra grave. Evan Ndicka non è proprio partito per la Costa d'Avorio per un problemino muscolare mentre Edoardo Bove tornerà a Trigoria dopo aver riportato un trauma al piede sinistro e ha lasciato il ritiro della nazionale U21.