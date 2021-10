L'ultima volta proprio la scorsa settimana, in Champions con il suo Chelsea aveva rimediato solo una sconfitta e un numero inquantificabile di fischi per novanta minuti più recupero. A Torino il momento peggiore, fin qui, della sua stagione. A Torino anche il pronto riscatto a livello individuale, con quella maglia del Belgio di cui è già da tempo il miglior marcatore di sempre.Sempre Romelu ce l'avrebbe anche fatta a trovare la zampata per portare i suoi in finale, annullata per una questione di centimetri. Così ecco l'immediata controprova: la sconfitta subita con la Francia costringe il Belgio a restare a Torino, nella finalina ci sarà la rivincita dei quarti di finale dell'Europeo. ELa generazione di fenomeni si avvia nemmeno troppo lentamente agli ultimi assalti, questa Nations League poteva aiutare Lukaku e compagni a sfatare questo tabù e a liberare la mente in vista del Mondiale in Qatar, il primo tempo dello Stadium sembrava proprio andare in quella direzione. Invece la maledizione continua, i rivali di sempre restano insuperabili: se l'Italia ha eliminato il Belgio ad Euro 2020, la Francia infrange i sogni di gloria dei cugini del nord anche in Nations League dopo quanto fatto al Mondiale di Russia e sempre in semifinale. Resta questo il vuoto più grande nella carriera di Lukaku, come in quella di Hazard, De Bruyne e tutti gli altri: il tempo non è ancora scaduto, ma scorre inesorabilmente.