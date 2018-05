Intervistato da Footboom.com, il giovane portiere Andriy Lunin parla del suo futuro e spiega come non escluderebbe nessuna delle grandi destinazioni italiane.



Ci sono molte voci sul tuo futuro. In particolare, scrivono che stanno negoziando con il "Napoli".

"Così leggo su internet...(ride, ndr)".



Ne è rimasto sorpreso?

"Non sono sorpreso da nulla. Scrivono tante cose diverse...”



Ha saputo che Carlo Ancelotti allenerà il Napoli?

“Sì".



Ti piacerebbe lavorare con un allenatore così importante?

"Assolutamente! Qualsiasi calciatore vorrebbe lavorare con un allenatore così"



Negli ultimi mesi ti hanno spesso accostato all'Inter, cosa c'è di vero?

"Se non sono ancora all'Inter allora significa che non è accaduto niente di concreto”



E' stato scritto anche che hai ha rifiutato la Juve per andare all'Inter.

"Sì, ho letto questo. Un giorno scrivono che c'era un'offerta, il giorno dopo che l'ho rifiutata”.



Ti piacerebbe diventare l'erede di Buffon alla Juventus?

"Dovesse verificarsi l'opportunità di giocare lì con continuità, avrei addosso molta pressione, ma anche molte motivazioni”.