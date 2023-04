Il calcio tedesco è in lutto. Durante la gara tra Schalke e Bayer Leverkusen, un tifoso della squadra casalinga è deceduto mentre era sugli spalti. A nulla sono servite le pronte cure dello staff medico. Ecco il comunicato del club di Gelsenkirchen.



"Il calcio passa in secondo piano in questi momenti. Uno spettatore è svenuto nella curva sud durante la partita. Sfortunatamente, tutti i tentativi di rianimazione non hanno avuto successo. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. I nostri pensieri sono con voi.