Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach, ha rivelato a The Team il motivo per cui la scorsa estate ha preferito trasferirsi in Germania piuttosto che al Marsiglia, club che lo ha cercato con insistenza: “Cosa mi ha spinto a venire al Borussia? Ho avuto un incontro con il ds Eberl, l’allenatore Rose ed il capo reclutatore Korrell durante l’estate, che è andato alla grande. Ho sentito che c’era molta energia in loro e parlavano come se mi avessero visto giocare centinaia di volte. E’ così che capisci se un club ti vuole davvero”.