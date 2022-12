A dare la conferma ci ha pensato: "Mi ha sorpreso il numero 8, chiedo scusa ma non ricordo il nome. Mamma mia, da dove viene quel ragazzo? Gioca davvero bene". Così l’ormai ex ct dellaha parlato, dopo l’eliminazione della Roja, dicentrocampista del Marocco. Una sorpresa nella sorpresa in Qatar.Intanto, il percorso.è nato a Casablanca, il 19 aprile del 2000. Cresciuto nell'Accademia Mohammed VI, in cui è entrato a 15 anni, ha lasciato la madrepatria nel 2018 per arrivare in Francia, nella squadra riserve dello Strasburgo.Lo sbarco in Normandia e i cinque gol a referto (con un assist) in 28 partite catalizzano le attenzioni della Ligue 1.esordisce e stupisce. La sua ascesa arriva fino al Qatar: "Ciò che mi è successo è incredibile. Un anno fa giocavo in terza serie e non avrei mai immaginato di arrivare allaHo lavorato duramente, e firmare per l'Angers mi ha dato l'opportunità di essere convocato", le sue parole ai canali ufficiali della Fifa.Il centrocampista marocchino si è preso la scena a suon di prestazioni convincenti, sempre al top per qualità e quantità. Soprattutto, con una crescita esponenziale: "Nelle prime due partite ho cercato di giocare nel modo più sicuro possibile, per non dare troppo la palla. Contro il Canada volevo mostrare quello che sapevo fare, sembrare più rilassato". Fino ai fotogrammi più belli del suo Mondiale, quelli dello storico passaggio ai quarti di finale del Marocco.In nazionale, Ounahi è già stato decisivo. Dopo la convocazione per lainizio anno, ha segnato una doppietta e regalato assist nella gara di ritorno dello spareggio africano per il, contro laCentrocampista di sostanza e dal dribbling facile, in Qatar si sta mettendo in luce da mezzala destra, apprezzato dal ctsoprattutto per la duttilità tattica. È uno che non si ferma mai e proprio così sta stregando il calcio europeo, che su di lui qualche pensierino inizia a farlo.