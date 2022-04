, manifestazione che l'ha visto presentarsi ai nastri di partenza come detentore dell'Europa League,Era successo così allanel turno di ottavi di finale e sappiamo come è andata a finire., che pure avrebbe dovuto trarre beneficio dalla lezione che gli spagnoli hanno impartito ai bianconeri.E invece niente., né la sconfitta per 1-0 della partita d'andata aveva insinuato dubbi e prudenze sull'esito di questo quarto di finale. Sicché, quando ieri a due minuti dalla fineha siglato il gol del 1-1 che sbarrava al Bayern pure la strada verso i tempi supplementari,, rinfacciando al club bavarese l'arroganza esibita in un sondaggio lanciato attraverso il sito ufficiale alla vigilia della gara di ritorno.Ai sostenitori era stato chiesto di cimentarsi in un gioco: riprodurre il risultato finale di Bayern-Villarreal in un'immagine che simulasse il tabellone elettronico dello stadio. E poiché nessuno nell'ambiente bayernista metteva in dubbio vittoria e passaggio di turno per la squadra guidata da Julian Nagelsmann, si è assistito allo scatenamento su quantità e scarto di gol da infliggere alla squadra di Emery.. Un gesto che sarebbe passato sotto silenzio, se non fosse che alle 10.37 di ieri mattinaVoleva essere un tweet ironico. E invece dopo l'esito della gara si è trasformato in un boomerang comunicativo. Gustosamente rimarcato dai social media manager del Villarreal, che nel dopo-partita hanno ritwittato il tweet bayernista delle 10.37 accompagnandolo con un commento in tedesco: “”.E magari qualcuno dirà che non è stato un gesto diplomaticamente ortodosso, da parte del club spagnolo. Invece a noi pare un atto quasi dovuto. Così come dovute sono state le parole pronunciate nel dopo partita da. Che ha preso die le sue dichiarazioni alla vigilia della partita d'andata. L'allenatore bavarese aveva affermato di voler chiudere già all'andata la pratica della qualificazione. “Questa è stata una mancanza di rispetto” ha detto Parejo. Parole più che opportune. Sulle quali adesso Nagelsmann potrà meditare fino alla primavera dell'anno prossimo.@Pippoevai