Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato come ormai siache vestirà la maglia rossonera anche il prossimo anno: ache guadagneràraggiunti però con una base fissa più bassa e bonus più alti.I commenti alla notizia sono stati variegati, da parte chiaramente dei tifosi delle altre squadre ma anche da quelli del Milan. In molti, contrariamente a quanto si pensava, hanno posto alcuniDubbi smentiti dalle statistiche: come riportato da Kickest,Davanti allo svedese solo Luische domina incontrastato con un gol ogni 55′. Dietro Cristiano Ronaldo (un gol ogni 88′), Felipe Caicedo (un gol ogni 103′) e Romelu Lukaku (un gol ogni 107′). Insomma,mentre dal punto di vista comportamentale e di leadership la questione non si pone di certo, considerati i miglioramenti del Milan da quando Ibrahimovic è tornato in rossonero. Vanno limitati gli acciacchi fisici, più che naturali: ma la soluzione non è non trattenere il leader, bensì@AleDigio89