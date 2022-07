E' ormai questione di giorni prima che la nuova stagione della Juve prenda ufficialmente il via, con il ritiro che aprirà i battenti domenica 10 luglio. Il tempo però sembra essere un nemico di Madama, dato che ad oggi ancora non è stato ufficializzato alcun acquisto, seppur vige la massima fiducia per le operazioni legate ad Angel Di Maria e a Paul Pogba. Ad analizzare questo argomento e molti altri temi è stato anche l'ex attaccante di Empoli e Siena, 'Big Mac', il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Sono circa 20 giorni che ho trovato un accordo con una società di Serie D toscana, il Viborgo. Sono 8 anni che si trovano in Serie B e parliamo di una nuova realtà, il nostro obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo'.'Il calcio va soprattutto ad episodi ed è quello che è capitato all'Inter incappando a Bologna. Il Milan è stato bravo a non fallire mai un appuntamento e alla fine credo che lo abbia meritato. Le ultime 6 giornate a livello di calendario era molto più difficile per i rossoneri e sono stati bravi a vincerle tutte'.