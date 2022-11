Maddalena Corvaglia festeggia i suoi primi 40 anni con un post incandescente su Instagram, con una foto 'come mamma l'ha fatta' a corredo del testo.



"Che belli che sono i 40ANNI! - scrive la showgirl ed ex Velina di Striscia la notizia -. È come se girassi l’angolo e vedessi tutto da una nuova prospettiva. A 40 anni smetti di costruire la persona che vuoi essere per gli altri e inizi a domandarti chi sei, non hai più la a necessità di appartenere ad un gruppo per affermare la tua identità. A 40 anni non hai la presunzione di insegnare la vita agli altri, ma subentra il desiderio di comprenderne il senso. A 40 anni smetti di cercare le risposte negli altri e la felicità all’esterno".



SCORRI PER VEDERE TUTTE LE FOTO DI MADDALENA CORVAGLIA!