Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi stanno insieme? Novella 2000 non ha dubbi e lancia la bomba nel mare del gossip estivo. L’ex velina di 'Striscia la Notizia' la bionda in coppia con Elisabetta Canalis, e il fratello dell'ex patron del Milan e oggi del Monza, Silvio Berlusconi fanno coppia fissa.



Non solo, i due, rispettivamente 41 e 71 anni sono stati pizzicati nei pressi del castello di Paraggi dove vivono Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi e poco dopo, in gran segreto, si sarebbero anche ufficialmente fidanzati in vacanza a Portofino.



Maddalena è sempre bellissima e in gran forma con sessioni di allenamento all'aperto e la passione per la pole dance che non nasconde anche sui social. Ecco le sue foto nella nostra gallery, e se son rose....