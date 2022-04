James Maddison ha parlato al magazine del Leicester alla vigilia della sfida contro la Roma. Ecco le parole del centrocampista inglese: “Non vedo l’ora. L’atmosfera nelle partite europee in casa è sempre speciale e sono sicuro che sarà lo stesso contro la Roma. Speriamo di poter disputare una partita solida all’andata, perché sappiamo quanto sarà importante. In un doppio confronto europeo, quando il ritorno è in trasferta, è fondamentale fare bene in casa. È la prima semifinale europea per il club, può succedere solo una volta, quindi speriamo sia uno spettacolo e speriamo di goderci la serata. L’atmosfera allo stadio significa tutto. Quando arriverà la Roma sono sicuro che lo stadio sarà fantastico, quindi non vediamo l’ora di giocare una partita così importante davanti ai nostri tifosi”.