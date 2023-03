Nuovo appuntamento con Magic Box, il format di Calciomercato.com sul calcio estero. Tramite il sito e il nostro canale Twitch si parla di calcio estero e non solo, con Federico Zanon e Andrea Distaso. Storie, protagonisti, analisi e numeri, approfondimenti, curiosità del momento e quiz sul calcio di ieri e di oggi. Nella puntata di oggi tanti temi: scopriamo il 'nuovo' Osimhen, andiamo in Spagna per il rilancio di Enes Ünal, parliamo di Premier League, con la lotta salvezza, e di Champions League, con il Manchester City ancora 'obbligato' a vincerla.