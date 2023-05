Nuovo appuntamento conTramite il sito e il nostro canale Twitch si parla di calcio mondiale e non solo, con Alessandro Di Gioia e Federico Zanon. Storie, protagonisti, analisi e numeri, approfondimenti, curiosità del momento e quiz sul calcio di ieri e di oggi. Nella puntata di oggi analizziamo il trionfo del Barcellona, tornato alla vittoria della Liga per la 27esima volta nella storia, ipotizzando un ritorno a casa di Leo Messi. Non solo, spazio anche alle occasioni di mercato in Olanda e Inghilterra, con Ajax e Southampton che offrono calciatori su cui puntare. Occhio anche a un ex Inter che sta dominando in Grecia, oltre che a due gioielli da scoprire.Il podcast in diretta qui sotto!