IL TABELLINO

, di fronte a una squadra finora sempre battuta e che per questo aveva cambiato allenatore dopo appena tre partite., certo che il croato dovrebbe essere un mago se questi tre punti fossero tutti suoi. Un po’ di merito ce l’ha di sicuro anche il suo predecessore.corsa, aggressività, rabbia veronese più di quella romanista. E in una partita del genere, gli errori difensivi si sono mischiati a gesti tecnici fantastici. Il secondo tempo si è trasformato nel riscatto veronese ed ha raggiunto punte altissimo di ritmo e intensità,Più che il gioco poté la giocata., non a caso capocannoniere stagionale della Roma con 6 gol, l’ultimo ha fatto ricordare il gesto del suo cto, in tempi più recenti, quello di Benzema. L’azione è nata da un errore di Lazovic che ha sbagliato l’appoggio consegnando la palla a Karsdorp, da quel momento tre tocchi, per Zaniolo, per Pellegrini, ancora per Karsdorp che ha crossato da destra e, un attimo dopo che la palla aveva preso velocità rimbalzando sull’erba fradicia del Bentegodi,Il gol, al 36', dava inizio a un’altra partita. Fino a quel momento la Roma aveva sofferto la corsa e l’aggressività del Verona che Tudor aveva schierato con tre centrocampisti creativi,E’ vero che la squadra di Mourinho aveva centrato una traversa (terzo legno di questo campionato) con un colpo di testa di(in anticipo su Lazovic) dopo una punizione pennellata da Pellegrini, ma con palla in movimento il Verona aveva creato qualcosina di più (due conclusioni dal limite fuori di poco, con. Soprattutto i veneti avevano chiuso bene le due fasce romaniste, così che Calafiori non usciva mai per alleggerire il lavoro di Shomurodov e lo stesso capitava a Karsdorp. Non convinceva nemmeno la posizione di esterno sinistro (sempre molto largo, troppo largo) dello stesso Shomurodov, così come Günter e Dawidowicz chiudevano ogni varco ad Abraham, perennemente distante dalla manovra e incapace di sostenerla.L’1-0 di Pellegrini è stato un colpo pesantissimo sulla testa di una squadra che finora aveva sempre perso. La Roma poteva approfittarne conin fondo a un’azione di contropiede, ma il sinistro del giovanotto, ben indirizzato, è stato respinto dalla schiena del suo compagno. Su Verona si stava scatenando un nubifragio,nel finale del primo tempo, poi per fortuna è tornato un po’ di sereno. E insieme al sereno è tornato in campo un Verona incredibile.dopo 4': attacco micidiale a sinistra di Caprari che sullo scatto ha incenerito Cristante, il suo cross è stato deviato maldestramente da Mancini verso la sua porta, Rui Patricio l’ha respinto d’istinto, ma Barak, arrivando a rimorchio, l’ha toccato in rete.Le squadre si sono allungate e dal 4' al 18' sono fioccati i gol e le occasioni, la prima di queste costruita sull’asse Shomurodov-Pellegrini. Il Verona ha ribaltato il risultato con un altro guizzo di Caprari che stavolta si è messo in proprio: ancora un attacco sul fianco destro romanista (i giallorossi su quel lato erano in chiara difficoltà), Ilic ha girato la palla sul piede di Caprari nella zona che sarebbe stata di competenza di Karsdorp (in realtà assente in quel momento: era finito al centro dell’area), così la sovrapposizione di Lazovic ha mandato in tilt Mancini che non sapeva da che parte andare, se chiudere sull’esterno o invece controllare, è stato l’attimo decisivo, il veronese ha preso il tempo e piazzato la palla sul secondo palo. Era il 13'. Quattro minuti e la Roma ha pareggiato sfruttando in contropiede uno spazio incredibile (e a dir poco eccessivo) lasciato libero dal Verona: una bella sponda di Abraham (unico gesto di rilievo della sua gara) ha aperto la strada a Pellegrini, cross teso enel tentativo di anticipare lo stesso Abraham. Ormai la partita era scappata dalla mente di tutti, non c’era più controllo, non c’era più tattica. La migliore condizione atletica del Verona ha avuto la meglio perché 5' dopo il 2-2 è tornato ancora in vantaggio con una stupenda conclusione didal limite (Cristante ha chiuso in ritardo): palla sotto la traversa e in rete.Fra i gialloblu sono entrati Kalinic e Tameze al posto di due giocatori stremati, Simeone e Bessa.. Dentro El Shaarawy (a sinistra per Shomurodov), Carles Perez (a destra per Zaniolo) e Mkhitaryan (trequartista al posto di Veretout, con Pellegrini arretrato al fianco di Cristante). Al secondo atto, fuori anche gli esterni di difesa, Karsdorp e Calafiori, per fare posto a Smalling e Borja Mayoral. Il ribaltone ha portato alla difesa a tre, con Mkhitaryan regista, quattro attaccanti (Carles Perez ed El Shaarawy esterni, Abraham e Borja Mayoral centrali), più Pellegrini alle loro spalle, maAnzi, fra le due finestre dei cambi giallorossi era stato il Verona a fallire l’occasione per chiudere la gara con un tiro in piena area di Caprari (prodezza di Rui Patricio) dopo un assist di Lazovic che nel secondo tempo aveva fatto venire il mal di testa a Karsdorp.Marcatori: 36' p.t. Pellegrini, 4' s.t. Barak, 9' s.t. Caprari, 14' s.t. Ilic (aut.), 18' s.t. Faraoni.Assist: 36' p.t. Karsdorp, 9' s.t. Ilic, 18' s.t. Simeone.HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini (dal 1' s.t. Ceccherini); Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic (dal 37' s.t. Casale); Bessa (dal 19' s.t. Tameze), Caprari (dal 33' s.t. Hongla); Simeone (dal 20' s.t. Kalinic). All. TudorROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (dal 33' s.t. Smalling), Mancini, Ibanez, Calafiori (dal 33' s.t. Mayoral); Cristante, Veretout (dal 21' s.t. Perez); Zaniolo (dal 21' s.t. El shaarawy), Pellegrini, Shomurodov (dal 21' s.t. Mkhitaryan); Abraham. All. MourinhoArbitro: MarescaAmmoniti: 18' p.t. Veretout; 30' p.t. Faraoni; 6' s.t. Barak; 28' s.t. Cristante; 38' s.t. Hongla