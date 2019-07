Come riporta il Sun, il futuro di Harry Maguire, difensore classe 1993 del Leicester, sarà nella città di Manchester. La destinazione precisa rimane un rebus poiché, sia City che United hanno la ferma intenzione di ingaggiare il giocatore ed il derby in corso è dei più accesi. Il City ha trovato da tempo l’accordo con Maguire, anche se manca ancora quello con il Leicester. In questa impasse, il Manchester United vuole sbaragliare le carte offrendo alle Foxes 78 milioni di euro per il cartellino del giocatore poi, ottenuto il via libera, cercare l’affondo decisivo con Maguire.