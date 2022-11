Vincere per cancellare la cocente delusione europea e togliersi di dosso la fastidiosa etichetta di bella ed eterna incompiuta. L'arriva al Mondiale con tanti pensieri che ruotano attorno al desiderio centrale, quello di portare a casa il secondo titolo a distanza di 56 anni (l'unico nell'edizione casalinga del 1966).dopo i disastrosi. Ct nel mirino anche per quanto riguarda lea questa Coppa del Mondo, non tanto per l'esclusione del romanistain attacco, quanto più per le scelte in difesa: lasciati fuoridel Liverpool,e, soprattutto, il milanistain favore di, nonostante il rendimento disastroso abbia reso. Nubi accompagnano in Qatar i Tre Leoni, attesi da un girone sulla carta alla portata:precedono il derby tutto britannico con il, all'ultima competizione con questo nome (dal prossimo gallese si chiamerà secondo lingua gallese).: Pickford (Everton), Pope (Newcastle), Ramsdale (Arsenal).: Alexander-Arnold (Liverpool), Coady (Everton), Dier (Tottenham), Maguire (Manchester United), Shaw (Manchester United), Stones (Manchester City), Trippier (Newcastle), Walker (Manchester City), White (Arsenal).: Bellingham (Borussia Dortmund), Gallagher (Chelsea), Henderson (Liverpool), Mount (Chelsea), Phillips (Manchester City), Rice (West Ham).: Foden (Manchester City), Grealish (Manchester City), Kane (Tottenham), Maddison (Leicester), Rashford (Manchester United), Saka (Arsenal), Sterling (Chelsea), Wilson (Newcastle).- Il percorso dell'Inghilterra durante le qualificazioni è stato netto e imperioso in un girone che aveva nella Polonia la grande rivale per la vetta:, il 2021, macchiato solo dal tonfo ai rigori nella finale europea con l'Italia, unico ko in tutto il 2021. Primo posto e cammino positivo che cozza con il rendimento avuto nell'anno corrente, come citato in precedenza.21 novembre, ore 14: Inghilterra-Iran25 novembre, ore 20: Inghilterra-Stati Uniti29 novembre, ore 20: Galles-Inghilterra- Tanto talento comunque in rosa, soprattutto dalla cintola in su. A partire da, capitano e faro indiscusso dell'intero progetto. E il centravanti del Tottenham ha anche un obiettivo personale ben definito in questa kermesse,(ma realizzate in 120 partite). Missione alla portata di Kane, che può contare su un supporting cast per l'assalto al record di Wazza: al di là di due veterani come, ci sono, tutti in cerca della consacrazione definitiva. Così comea centrocampo, pepita del Borussia Dortmund che fa impazzire le big d'Europa (su tutte il Real Madrid). Storia diversa per: su di lui il popolo inglese si è sempre diviso, chi lo considera un prodigio chi invece lo ritiene più che sopravvalutato, specie dopo ispesi dal Manchester City per strapparlo all'Aston Villa; il Mondiale può essere un momento spartiacque per la sua carriera.@Albri_Fede90