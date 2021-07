Mikeestremo difensore rossonero acquistato dal Lille, ha parlato per la prima volta a Milanello nella giornata di oggi:"Ho sentito da subito una grande atmosfera, sono stato accolto molto bene. Qui si lavoro molto seriamente, il Milan è un club di grande storia"."Sono molto orgoglioso di queste parole. Papin ha fatto la storia del Milan. Il campionato lo abbiamo vinto tutti insieme grazie ad un grande spirito di squadra"."Donnarumma ha dato un grande contributo ai risultati positivi del Milan. Io ora inizio la mia storia, lavorerò molto duramente per fare altrettanto"."Il primo impatto è positivo. Dida è stato un grande portiere, potrà darmi una grande mano a crescere"."Il mio punto di forza è l'aspetto mentale, sono sempre molto concentrato. Sono qui per migliorare in tutto e proverò a farlo tutti i giorni"."E' stata una settimana molto intensa, ma sono pronto per la partita"."Ci sono differenze, ma io sono ben disposto a lavorare e ad imparare"."Mi ha fatto molto piacere quando Maldini e Massara mi hanno chiamato, è stata una grande emozione. Stavo concludendo un'ottima stagione, ma fin da subito ho detto loro di essere pronto a venire al Milan"."Il Milan mi può aiutare e io aiuterò il Milan. Il campionato italiano mi aiuterà a crescere e a migliorare nel mio percorso professionale"."E' un'ottima cosa, ma qui siamo in Italia e quindi devo imparare l'italiano"."Abbiamo parlato, ma bisognava aspettare la decisione di Donnarumma. Poi ho firmato per il Milan"."Il calcio è cambiato e si è evoluto, ma forse il ruolo del portiere è quello che è cambiato di meno. Sicuramente si gioca di più con i piedi, ma la cosa principale che deve fare è difendere la porta ed evitare di subire gol"."Nella scorsa stagione ha avuto ottime cifre, ma sono comunque il risultato di un lavoro di squadra. Ora sono qui per crescere, con Dida posso migliorare sotto tutti gli aspetti grazie alla sua esperienza"."Sono stato contattato anche dalla Roma, ma ero già in trattativa con il Milan e ho firmato con i rossoneri"."Siamo qui tutti per vincere, tutti partecipano al campionato per vincere lo scudetto. Vedremo come andrà la stagione, servirà grande concentrazione ed essere pronti a lavorare sempre duramente"."E' difficile fare un confronto, ma posso dire che sono due grandi professionisti che fanno lavorare le loro squadre con grande intensità".